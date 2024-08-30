サウジ・プロフェッショナルリーグのアル・アハリが、ナポリに所属するナイジェリア代表FWヴィクター・オシムヘンと個人合意に至ったようだ。29日、イタリアメディア『カルチョ・メルカート』や『フットボール・イタリア』などが伝えている。現在25歳のオシムヘンは、ドイツのヴォルフスブルクでプロキャリアをスタート。シャルルロワとリールでのプレーを経て、2020年9月にナポリへと完全移籍で加入した。在籍3年目の2022−20