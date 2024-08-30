日本ハムの加藤貴は30日の西武戦に予告先発。ここまで21試合に先発し7勝7敗、防御率2・71。今季入団9年目を迎えているが自身のシーズン最多勝利は22年の8勝。きょうの試合に勝てば自己最多に並ぶ。ベルーナドームでは通算3勝4敗。同球場で勝てば22年4月12日以来2年ぶりになる。今季の加藤貴は132回2/3を投げ、与えた四球は12。9イニング換算の与四球率は0・81で規定投球回以上の投手ではリーグ1位。2位の小島（ロッテ＝1・64）