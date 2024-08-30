8月25日（日）、栃木県・モビリティリゾートもてぎで行われたスーパーフォーミュラ第5戦。フジテレビの報道番組「FNN Live News α」でキャスターを務める今湊敬樹アナウンサーは、「スーパーフォーミュラ」をこよなく愛する1人のトップドライバーに会いに行った。「私が今回取材するのは、同じ茨城県出身のこのドライバーです」2021年と2022年。2年連続でスーパーフォーミュラの年間チャンピオンに輝いたチーム無限の野尻智紀（の