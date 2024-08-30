Image: Xiaomi 中国の家電メーカーXiaomi（シャオミ）が、自社スマートフォンにおいて大きな決断をした…のかもしれません。ネタ元のSmartPrixが入手した情報によれば、Xiaomiが現在開発中のスマートフォンには一切ボタンがありません。そう、ついに物理ボタンゼロ時代がやってくるのかも。2025年リリース？Xiaomiが開発中と噂される次世代フラッグシップスマートフォン、コードネーム「Zhu