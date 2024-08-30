(見出しを修正します)Ayman Al-Warfali[ベンガジ ２９日 ロイター] - 中央銀行総裁人事や石油収入を巡る政治対立が続くリビアで油田の操業停止がさらに広がり、２９日には国内の産油量が通常の半分以下に減少した。複数の港で石油輸出も停止した。ロイターの計算では、２９日時点で産油量は日量約７０万バレル減少。７月の産油量は日量約１１８万バレルだった。リビアの石油資源を管理する国営石油公社（ＮＯＣ）によると、油