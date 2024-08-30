【モデルプレス＝2024/08/30】なにわ男子が、30日放送のテレビ朝日系「ミュージックステーション」（よる9時〜）に出演する。【写真】なにわ男子、二の腕見せのワイルドな姿◆なにわ男子、大西流星主演映画の主題歌テレビ初披露なにわ男子は、大西流星主演映画の主題歌「コイスルヒカリ」をテレビ初披露。等身大の青春を丸ごと詰め込んだ全力リアルラブソングとなっている今楽曲は、疾走感あふれる爽やかなロックナンバー。映画で