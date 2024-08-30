猛暑疲れを労わるおうち時間にぴったりの「快適クッション」が【3COINS（スリーコインズ）】にて販売中。一足早く秋を感じられそうな柔らかカラーも魅力的で、簡単にリラックススペースを作りたい方必見です。 のんびり自分時間のおともに「2way背もたれクッション」 スリコHPによると「コットン風生地にパイピングが付いた」デザインが特徴の、ナチュラル可愛いクッション類がラインナップ。2wayタイプ