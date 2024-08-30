（C）︎ヨンキ/LINE Digital Frontier・2024 映画「他人は地獄だ」製作委員会 八村倫太郎と柳俊太郎がW主演を務める映画『他人は地獄だ』が、11月15日からグランドシネマサンシャイン池袋、イオンシネマほか全国公開が決定した。『他人は地獄だ』は韓国発のWEBコミックで、日本ではLINEマンガで2018年8月から連載が始まり、国内累計閲覧数で7000万views(2024年8月時点)を越える人気作品。世界8カ国語で配信さ