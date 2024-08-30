気象台は、午前7時54分に、大雨警報（土砂災害）を多気町、明和町、玉城町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】三重県・多気町、明和町、玉城町に発表三重県では、土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■津市□大雨警報・土砂災害31日朝にかけて警戒（以後も警戒必要）・浸水1時間最大雨量30mmピーク時間30日朝■松阪市□大雨警報・土砂災害31日朝にかけて警戒（以後も警戒必要