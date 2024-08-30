気象台は、午前7時47分に、洪水警報を茅ヶ崎市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、寒川町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】神奈川県・茅ヶ崎市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、寒川町に発表神奈川県では、30日夕方まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■横浜市□洪水警報30日夕方にかけて警戒■川崎市□大雨警報・土砂災害30日夕方にかけて警戒・