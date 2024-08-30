俳優の柳楽優弥が主演を務める、TBS系金曜ドラマ『ライオンの隠れ家』（10月スタート毎週金曜後10：00）に桜井ユキが出演することが決定した。【写真多数】柳楽優弥、齋藤飛鳥、岡崎体育ら…豪華キャストを紹介！本作は、市役所で働く平凡で真面目な優しい青年・小森洸人（こもり・ひろと）と自閉スペクトラム症の美路人（みちと）の兄弟が、突然現れた「ライオン」と名乗る謎の男の子との出会いをきっかけに“ある事件”