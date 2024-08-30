2025年春にはまるっと変わります！9月3日に先行オープン関西空港第1ターミナル国際線エリアの新たな保安検査場が2024年9月3日に先行オープンします。同ターミナルは2025年春のグランドオープンに向け、現在リノベーション工事を進めています。関西空港第1ターミナル（乗りものニュース編集部撮影）。新しい国際線保安検査場はこれまで3か所あった検査場を1か所に集約し、面積も拡張されています。また、従来よりも長尺の、複数