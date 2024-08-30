中国商用飛機（COMAC）は、中国国際航空と中国南方航空にC919型機初号機を納入した。中国国際航空はビジネスクラス8席とエコノミークラス150席の計158席、中国南方航空はビジネスクラス8席とパールエコノミークラス18席、エコノミークラス138席の計164席を備える。個人用電源も備える。3社は連携し、機体選定や生産の監督、要員の訓練、運航準備などの作業を進めていた。COMACはこれまでに、9機のC919型機を引き渡している。中国東