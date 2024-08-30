国内男子下部のＡＢＥＭＡツアー、「ダンロップフェニックストーナメントチャレンジｉｎふくしま」の第１ラウンドが２９日、福島・グランディ那須白河ＧＣ（パー７２）で行われた。３月に１５歳７か月１３日の史上最年少でプロ転向した１６歳の香川友（山東ＣＣ）がプロデビューし、６バーディー、２ボギーの６８。４アンダーで１１位で発進した。香川は１７６センチ、１０５キロの恵まれた体格で生み出す平均飛距離３００ヤー