7月、記者会見で笑顔を見せるカリー＝パリ（AP＝共同）米プロバスケットボールNBAウォリアーズのカリーが、2026〜27年シーズンまで契約を1年延長することで合意したと29日、スポーツ専門局ESPN（電子版）が報じた。同シーズンは年俸6260万ドル（約90億7700万円）となる。25〜26年シーズンまで4年契約を結んでいた36歳のカリーは、今夏のパリ五輪で米国代表の金メダル獲得に貢献。NBAでは3点シュートの歴代最多記録を持ち、最優