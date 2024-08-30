「ローソンストア100」は、9月および10月前半に発売する新商品を発表。おにぎりからスイーツまで、秋らしさ満載のバラエティ豊かな商品が順次発売される。【写真】お月見のお供にしたいスイーツやグルメが登場！新商品ラインナップ■期間限定スイーツも9月5日（木）からは、うさぎをかたどったつぶあん大福2個と月に見立てたこしあん入り黄団子2個のアソート「月とうさぎ」と、月に見立てた黄団子1個とこしあん入り団子が4個