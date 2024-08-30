TBS系金曜ドラマ『笑うマトリョーシカ』(毎週金曜22:00〜)の第10話がきょう30日に放送される。今回の注目ポイントをプロデューサーの橋本芙美氏が語った。『笑うマトリョーシカ』第10話の場面写真早見和真氏の同名小説を原作とする本作は、主人公の新聞記者・道上香苗(水川あさみ)が、若き人気政治家・清家一郎(櫻井翔)とその秘書・鈴木俊哉(玉山鉄二)を取り巻く黒い闇を追うヒューマン政治サスペンス。橋本芙美プロデューサーのコ