フジテレビ系バラエティ特番『芸能人が本気で考えた!ドッキリGP ドッキリは地球を救うのか? 4時間テレビ』(31日19:00〜)では、向井康二のメイン企画「記憶忍者隊 マッサマンSP」で、錦鯉・長谷川雅紀扮するマッサノリマンと、Travis Japan・松田元太扮するマツダマンの2大ヒーローが参戦を果たし、小学生も交えた、マッサマン史上初の“四つどもえ戦”が行われる。左から マツダマン(松田元太)、マッサマン(向井康二)、マッサノリ