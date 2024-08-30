ホアキン・フェニックス主演の映画『ジョーカー：フォリ・ア・ドゥ』（通称『ジョーカー2』）が10月11日公開されるのを前に、前作『ジョーカー』（2019）が、9月13日よりIMAXおよびDolby Cinemaで期間限定緊急公開されることが決まった。【写真】名作がスクリーンに帰ってくる！映画『ジョーカー』場面写真『ジョーカー』は、孤独だが心優しい男が、ゆがんだ社会のはざまで“悪のカリスマ”へと変ぼうを遂（と）げていくドラ