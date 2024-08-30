永瀬莉子と野村康太がダブル主演するドラマ『その着せ替え人形（ビスク・ドール）は恋をする』が、MBSとTBSにて10月8日より毎週火曜深夜に放送されることが決まった。【写真】人気コミックついにドラマ化！『その着せ替え人形は恋をする』主演の永瀬莉子＆野村康太、役ショット本作は、累計1100万部を突破し、次にくるマンガ大賞のコミックス部門（2019）、全国書店員が選んだおすすめコミック（2020）など漫画賞を続々受賞、