Ｊリーグは２９日、Ｊ２第２９節の徳島対清水エスパルス（３１日、鳴門大塚）を台風１０号の接近に伴い中止すると発表した。清水イレブンはこの日、同戦に向けアイスタで一部非公開で調整。交通機関の乱れを想定し、１日前倒しで現地入りする予定だったが、出発前に中止が決まった。代替日程は後日発表される。好調のチームでも、天気には勝てなかった。清水はこの日、アイスタで約２時間調整。午後から陸路で敵地入りする予定