ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は３０日、台風１０号の最新情報を報じた。スタジオでは、台風の影響で打撃を受けている新幹線の情報を以下の通り伝えた。【東海道新幹線】（きょう）東京〜新大阪間終日運休始発から運転見合わせ（あす〜９月２日）全線で運休の可能性あり【山陽新幹線】（きょう）広島〜博多間終日運休（あす）全線で運休の可能性あり【東北・上越・北陸新幹線】（き