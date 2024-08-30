【日本】 雇用統計（7月）08:30 予想2.5%前回2.5%（完全失業率) 予想1.22倍前回1.23倍（有効求人倍率) 東京消費者物価指数（8月）08:30 予想2.3%前回2.2%（生鮮食料品除くコア・前年比) 鉱工業生産（速報値）（7月）08:50 予想3.9%前回-4.2%（前月比) 予想0.3%前回-7.9%（前年比) 【豪州】 小売売上高（7月）10:30 予想0.4%前回0.5%（前月比) 【英国】 ネーショ