8月30日（金）の『ザワつく！金曜日』では、長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子の“ザワつくトリオ”が「当ててスッキリ！ランキング選手権」で激突する。【映像】高嶋ちさ子、アーティストと豪華パフォーマンス！森高千里とは『渡良瀬橋』でコラボさまざまなテーマで行ったアンケート調査のランキング第1位を当てるクイズ企画「当ててスッキリ！ランキング選手権」。今回、番組では「仲良し親子だと思う有名人といえば誰か？」という