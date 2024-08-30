＜08月29日の十字足示現銘柄（売りシグナル）＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ] (4485) ＪＴＯＷＥＲ 東証グロース [ 3,590.0 | -0.14% | 分析中 ] (5395) 理研コランダム 東証スタンダード [ 5,080.0 | +0.00% | 割高 ] (6698) ヴィスコ 東証スタンダード [ 1,096.0 | +0.00% | 割高 ]