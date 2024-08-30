＜08月29日の陽線包み足達成銘柄（買いシグナル）＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ] (1672) ＷＴ金 東証ETF [ 34,000.0 | +0.35% | 分析中 ] (1698) 日興高配当 東証ETF [ 2,982.0 | +0.07% | 分析中 ] (1820) 西松建設 東証プライム [ 5,191.0 | +0.64% | 割安 ] (1904) 大成温調