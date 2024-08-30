■ 年初来安値を更新した銘柄 (銘柄コード) 銘柄市場 [ 終値 | 前日比 | 安値 | 割安/割高 ] (2047) インドベア 東証ETN [ 3,260.0 | -40.0 | 3,260.0 | 分析中 ] (2094) ＲＥＩＴイン 東証ETF [ 943.0 | +5.0 | 934.0 | 分析中 ] (228A) オプロ 東証グロース [ 1,430.0 | +20.0 | 1,355.0