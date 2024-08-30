＜08月29日の出来高増加率２０銘柄＞ 順位 (銘柄コード)銘柄市場[ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ] 01 (2015) ｉＦ米債７無 東証ETF [ 2,023.0 | 96,015.0 | 316.0 ] 02 (2864) ＧＸロジＲグ 東証ETF [ 1,370.0 | 1,481.0 | 5.0 ] 03 (3793) ドリコム 東証グロース [ 918.0 | 25,370,200.0 | 102,200.0 ]