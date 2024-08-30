＜08月29日のストップ安銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ] (2999) ホームポジション 東証スタンダード [ 467.0 | -19.06% | 分析中 ] (3224) ゼネラル・オイスター 東証グロース [ 1,297.0 | -23.57% | 割安 ] 解説：「ストップ安銘柄」とは、当日の株価下落が値幅制限に達した銘柄を言います。なお、呼