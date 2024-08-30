■ 年初来高値を更新した銘柄 (銘柄コード) 銘柄市場 [ 終値 | 前日比 | 高値 | 割安/割高 ] (1417) ミライト・ワン 東証プライム [ 2,131.0 | +5.5 | 2,155.5 | 割安 ] (1451) ＫＨＣ 東証スタンダード [ 1,125.0 | +125.0 | 1,125.0 | 割高 ] (1485) ＭＸ前向き 東証ETF [ 47,790.0 | +7,000.0 |