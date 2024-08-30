【ラ・リーガ第3節】(グラン・カナリア)ラス・パルマス 1-1(前半1-0)R・マドリー<得点者>[ラ]アルベルト・モレイロ(5分)[R]ビニシウス・ジュニオール(69分)<警告>[ラ]Luis Carrión(74分)[R]フェルラン・メンディ(40分)、エデル・ミリトン(88分)観衆:31,192人