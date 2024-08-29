国立がん研究センターらの研究グループは、健康な人の腸内細菌を胃がんなどの患者に移植して腸内環境を改善させることで、がんの治療薬の効果を高められるかの臨床試験を始めました。こうした取り組みは国内初となります。この内容について岡本医師に伺いました。≫【イラスト解説】「胃がん」になりやすい人の特徴 監修医師：岡本 彩那（淀川キリスト教病院） 兵庫医科大学医学部医学科卒業後、沖縄県浦添総