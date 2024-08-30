不倫で物議を醸した日本俳優の再婚＆妊娠に韓国も驚いている。【写真】日本のイケメン俳優にソックリな韓国アスリートお隣・韓国のメディア『OSEN』は8月28日、「未成年者と不倫➝女優3人同居説の俳優、再婚発表…“妊娠中”」と現地で報道。東出昌大のことだ。先立って27日、東出は自身のYouTubeチャンネルで自ら再婚と相手女性の妊娠を発表。再婚相手は年下の元女優で、来春に出産を控えているという。現在は役者としての