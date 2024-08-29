伊藤忠ファッションシステムが、サステナビリティ認証を行う新事業として、 一般社団法人リクリエーション（Re-Creation）を5月7日に設立した。2024年秋からファッション業界を皮切りにアパレル・服飾雑貨アイテムの認証をスタートし、サステナブル商品を正確かつ広く生活者に届け、作る・売る・買うの基準としてリクリエーションの指標が活用される社会を目指していく。9月末には公式サイトの開設を予定している。 【画像をもっ