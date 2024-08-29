「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」が、伊勢丹新宿店 本館4階に新店舗をオープンする。開店日は11月1日。 【画像をもっと見る】 新店舗は、今年3月にオープンしたルイ·ヴィトン 伊勢丹新宿店メンズ館 2階に続き伊勢丹新宿店では2店舗目、新宿エリアでは4店舗目となる。伊勢丹の向かいにある路面店も、引き続き営業を続ける。店内ではウィメンズコレクションを揃え、トラベルラゲージやレザーグッズ、プレタポルテコレ