30日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比40円高の3万8390円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 42432.41円ボリンジャーバンド3σ 40646.94円ボリンジャーバンド2σ 40072.50円一目均衡表・先行スパン1（雲上限） 40050.00円一目均衡表・先行スパン2（雲下限） 38861.47円ボリンジャーバンド1σ 38627.73円75日移動平均 38390.00