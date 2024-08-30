「BCNランキング」2024年8月19日から25日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）2位Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）3位arrows We2 FCG02（FCNT）4位Pixel 8a(au)（Google）5位Pixel 8a(SoftBank)（Google）6位Pixel 8a(NTT docomo）（Google）7位arrows We2 F-52E（FCNT）8位moto g64 5G（Motorola Mobility）9位Libero 5