30日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比7ポイント安の655ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 757.65ポイントボリンジャーバンド3σ 709.75ポイントボリンジャーバンド2σ 677.33ポイント200日移動平均 666.80ポイント5日移動平均 662.25ポイント一目均衡表・先行スパン1（雲上限） 661.86ポイントボリン