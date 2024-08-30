男子50メートル平泳ぎ（運動機能障害SB3）で金メダルを獲得しガッツポーズする鈴木孝幸＝パリ郊外（共同）パリ・パラリンピック第2日（29日）競泳の男子50メートル平泳ぎ（運動機能障害SB3）で37歳の鈴木孝幸（ゴールドウイン）が48秒04で泳ぎ、日本選手団第1号の金メダルに輝いた。6大会連続の出場で、通算11個目のメダルとなる。100メートルバタフライ（知的障害）で男子の山口尚秀（四国ガス）と女子の木下あいら（三菱商事）