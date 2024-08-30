台風から遠く離れた関東でも大気の状態が不安定になっています。一部の河川で氾濫危険情報が発表され、倒木の被害も出ています。【映像】根本付近から折れた街路樹関東は、29日夜から激しい雨が降っています。東京都八王子市では6時間で200ミリ以上の大雨が降り、目黒川や埼玉県の入間川などには警戒レベル4に相当する氾濫危険情報が出されました。また、東京・渋谷区の宮益坂では、街路樹が根本付近から折れて車道を塞ぐよ