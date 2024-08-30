立憲民主党代表選（９月７日告示、２３日投開票）への立候補を正式表明した野田佳彦・元首相（６７）は、経済政策や共産党との距離感で中道路線を前面に打ち出した。次期衆院選での中間層の支持獲得をにらみ、他候補との違いを鮮明にする狙いがある。野田氏は２９日午前、千葉県習志野市で行った出馬表明で、党内に求める声がある消費税減税について記者団から問われると、「安易に減税するのではなく、現状を維持するのが基本