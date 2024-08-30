新旧さまざまな映画に出合う！本格派のミニシアター都営新宿線菊川駅から徒歩約1分の場所にあるミニシアター＆カフェ「Stranger」。映画館の入り口はカフェの中にあり、映画の待ち時間や映画終わりにはカフェにふらっと立ち寄ることができます。カフェのみの利用も可能です。店内は、ブルーがアクセントのおしゃれな空間で、壁一面に映画のポスターが飾られています。上映中のものから、これから上映するものまでさまざまな作品が