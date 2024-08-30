Jaspreet Singh[２９日 ロイター] - 米デル・テクノロジーズは２９日、通年の売上高・利益見通しを上方修正した。エヌビディアの高性能チップを搭載した人工知能（ＡＩ）向けサーバーの需要増加が背景。引け後の時間外取引でデルの株価は約３％上昇した。デルは通年売上高見通しを従来の９３５億─９７５億ドルから、９５５億─９８５億ドルに引き上げた。また、通年調整後１株利益見通しを７．８０ドル（プラスマイナス０．２５ド