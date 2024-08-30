メ～テレ（名古屋テレビ） 宇佐見選手、細川選手にホームランが飛び出し、広島相手に快勝です。 先発は2カ月半ぶりの勝利を目指す松葉。立ち上がりから得意のカットボールに、キレのあるストレート。 4回まで広島打線相手に2塁を踏ませません。 すると0対0の4回、ランナーを一人置き5番宇佐見。 初球を振り抜き打球はライトスタンドへ。2号ツーランで先制します。 ところが5回、松