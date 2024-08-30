米民主党の大統領候補であるカマラ・ハリス副大統領が、女性とヒスパニック系有権者の支持に支えられ、ドナルド・トランプ前大統領との支持率格差をさらに広げたという世論調査の結果が出た。２９日（現地時間）、ロイター通信と世論調査機関イプソスが２１〜２８日、米国の１８歳以上の男女４２５３人を対象に実施した世論調査によると、ハリス副大統領はトランプ前大統領（４１％）より４％ポイント（ｐ）多い４５％の支持率を記
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