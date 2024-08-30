20代中心に価値観重視の出会いを提供しているマッチングアプリ「with」を手掛ける株式会社withは、「価値観がわかる。出会いがかわる。」キャンペーンの第2弾として、「#価値観あうひとだーれだ」チャレンジを展開中。アンバサダーを務める3組の芸人との価値観マッチングが体験できる今回のキャンペーンで、なぜこの3組の芸人がアンバサダーとして選ばれたのか、チャレンジの詳細なども含めて担当者に話を聞いてみた。【画像】アン