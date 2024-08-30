早見あかりが離婚を発表したことで、ネット上には驚きと納得の声が多数あがっている。2008年にアイドルグループ・ももいろクローバーに加入。サブリーダーでありイメージカラーは青だった。11年4月に同グループを早見が脱退したことをきっかけに、ももいろクローバーは「ももいろクローバーZ」に改名。それほど早見の脱退は通称・ももクロに大きな影響を与えた。その後14年に一般男性である元夫と知り合い、およそ4年間の