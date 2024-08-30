プレミアリーグ史上初の女性審判員レベッカ・ウェルチ氏が審判を引退Qoly

プレミアリーグ史上初の女性審判員 レベッカ・ウェルチ氏が引退

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 英女性審判員であるレベッカ・ウェルチ氏が引退すると報じられた
  • 2023年のプレミアリーグでリーグ史上初めて審判を務めた女性として知られる
  • 今後は英国国内の審判を統括する団体で支援、育成を進めていくという
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