苫小牧市で３年前、トラックと白バイが衝突した死亡事故で過失運転致死の罪に問われていた男に札幌地裁は有罪判決を言い渡しました。過失運転致死の罪に問われていたのは砂川市の谷口訓被告５６歳です。判決によりますと谷口被告は２０２１年９月、苫小牧市柏原の道道交差点で大型トラックを運転中、警察官の及川翔平さん３２歳が運転する白バイと衝突し及川さんを死亡させました。札幌地裁は「自動車運転上の基本的な注意義務を怠