◆ 3度目の先発も初白星はお預けロッテは、西武との試合（ZOZOマリン）に、0−8と大敗した。先発のダラス・カイケルは初回、二死三塁から4番・佐藤龍世に先制の2ランを打たれるも、その後は本来のピッチングを取り戻し、5回99球6安打2四球2失点と試合を作る。しかしリリーフ陣が西武打線に追加点を許し、味方打線も援護できず、カイケルは来日初黒星を喫した。29日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、本拠地初